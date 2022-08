Wypadek w Wólce Małkowej. Pijany kierowca podczas ucieczki wjechał w ogrodzenie [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w środę, 24 sierpnia. Przed godz. 21 dyżurny przeworskiej jednostki został poinformowany o obywatelskim ujęciu, prawdopodobnie nietrzeźwego kierującego.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano JRG Przeworsk, OSP Tryńcza, ZRM oraz policję.

- Po dotarciu na miejsce funkcjonariuszy, zgłaszający poinformował, że jechał za kierującym audi, który miał uszkodzona tylną lewą oponę pomimo to kontynuował jazdę. Widząc to, mężczyzna postanowił wyprzedzić i zatrzymać pojazd. Gdy audi zatrzymało się kierujący nim mężczyzna wyszedł z pojazdu, a następnie powrócił do niego i odjechał z miejsca w kierunku miejscowości Wólka Małkowa. Zgłaszający ruszył za nim - relacjonuje asp. sztab. Justyna Urban, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.