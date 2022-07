Wypadek w Ubieszynie. Kierowca wjechał do rowu OPRAC.: Klaudia Oronowicz-Chudzik

KPP Przeworsk

We wtorek w nocy (5 lipca) doszło do wypadku w miejscowości Ubieszyn. 63-letni kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Do szpitala została przewieziona pasażerka pojazdu.