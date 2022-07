Wypadek w miejscowości Gać. Jedna osoba trafiła do szpitala [ZDJĘCIA] OPRAC.: Klaudia Oronowicz-Chudzik

W piątek po południu w miejscowości Gać doszło do wypadku. Kierujący skodą 47-latek, skręcając w lewo, nie upewnił się, co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru i doprowadził do zderzenia z oplem. Jedna osoba trafiła do szpitala.