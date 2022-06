Wypadek w Jarosławiu. Autobus uderzył w rowerzystkę

Wypadek miał miejsce po godz. 6 na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul. 3-go Maja w Jarosławiu. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu zdarzenia policjanci, kierujący autobusem 72-letni mieszkaniec gminy Wiązownica, skręcając w prawo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej rowerem, 58-letniej mieszkance gminy Wiązownica. W wyniku zderzenia pojazdów, kobieta trafiła do szpitala. Kierujący autosanem był trzeźwy.

- Policjanci wykonali oględziny i szkic miejsca zdarzenia, dokumentację fotograficzną oraz ustalili świadków. Wszystkie te czynności pomogą teraz w ustaleniu przyczyn i okoliczności tego zdarzenia - informuje asp. sztab. Anna Długosz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to obok nadmiernej prędkości najczęstsza przyczyna wypadków i kolizji. Stosujmy się bezwzględnie do obowiązujących przepisów w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo.