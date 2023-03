Wyjątkowa wystawa grafiki w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki [ZDJĘCIA]

Pracownia Grafiki Warsztatowej jest przestrzenią do tworzenia w unikatowych technikach graficznych. Już siódmy rok działa przy Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. Podczas czwartkowej wystawy, prowadzący warsztaty Damian Waliczek zachęcał do dołączenia do ich grona. Dyrektor JOKiS Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska dodała, że jest to pracownia wielopokoleniowa, a więc wszyscy, którzy tylko mają ochotę tworzyć, to niezależnie od wieku będą tam mile widziani.