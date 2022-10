Wyczekiwany od lat remont Kraszewskiego w Jarosławiu dobiega końca. Ulica zmieniła się nie do poznania! [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu i nie tylko, wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Mają już do dyspozycji pięknie wyremontowany odcinek drogi. Jest to jedna z głównych ulic w mieście. Formalnie inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, ale realne prace rozpoczęto w kwietniu 2021 roku.