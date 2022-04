Wycieczka do dwóch godzin drogi od Jarosławia? Zobacz nasze propozycje na majówkę! [TOP 10]

Uzdrowisko ma 140-letnią historię, ale sama miejscowość administracyjnie powstała dopiero w 1996r. Utworzono ją na terenach wsi Posada Górna, Deszno i Wołtuszowa. W Rymanowie-Zdroju, źródła mineralne odkryto w 1876 r. Ujęto je w trzy zdroje, nadając im nazwy: Klaudia, Tytus i Celestyna. Uzdrowisko rozpoczęło oficjalną działalność w 1881 roku. Staraniem Rodziny Potockich, ówczesnych właścicieli dóbr rymanowskich, wybudowano pierwsze wille dla gości, dom zdrojowy, dworzec gościnny oraz utwardzono drogę z Rymanowa. Pod koniec XIX w. na kurację do Rymanowa-Zdroju mogło przyjechać ponad 1000 osób. W tym czasie wybudowano wiele pensjonatów dla gości, z których część przetrwała do dziś. Na uwagę zasługują wille: „Pod Matką Boską” (obecnie „Maria”), „Opatrzność”, „Gołąbek”, „Biały Orzeł” oraz inne. Nieopodal Rymanowa-Zdroju znajduje się także przepiękna Wołtuszowa. To nieistniejąca wieś w dolinie Czarnego Potoku. Prowadzi do niej piękna trasa przez las.

