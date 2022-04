Wielkie otwarcie restauracji McDonald’s w Jarosławiu! [ZDJĘCIA]

Jarosławski McDonalds mieści się na działce przy ul. Krakowskiej, tuż przed rondem i zjazdem na obwodnicę. Restauracja ma być czynna codziennie w godzinach od 6 do 24. Na zewnątrz znajduje się duży taras, więc jest możliwość zjedzenia posiłku również na świeżym powietrzu. Do dyspozycji klientów jest parking z 16 miejscami dla samochodów osobowych oraz stojaki dla rowerów.

McDonald’s w Jarosławiu. Menu

Od poniedziałku do piątku do godz. 10:30, klienci będą mogli korzystać z linii McDrive, natomiast w weekendy do godz. 11:00 obowiązywać będzie menu śniadaniowe. W innych godzinach dostępne są klasyczne produkty McDonald’s. Dodatkowo można korzystać także ze strefy McCafé.