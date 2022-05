W Przeworsku walczą o przyszłych lekarzy. Kolejna umowa stypendialna podpisana! [ZDJĘCIA]

Pewna praca i stypendium

Program skierowany jest do studentów medycyny, którzy pierwsze lata pracy w zawodzie lekarza zwiążą z przeworskim szpitalem. Do czasu zakończenia nauki zakwalifikowani do programu stypendialnego studenci IV, V i VI roku medycyny będą pobierać stypendium w kwocie 2000 zł miesięcznie. Po uzyskaniu prawa do zawodu młodzi lekarze rozpoczną staż w przeworskim szpitalu, w ramach wybranej wcześniej specjalizacji zawodowej: internistycznej, geriatrycznej, urologicznej, neurologicznej.