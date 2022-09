W Przeworsku trwa Lubomirski Festiwal [ZDJĘCIA]

W środę, uczestnicy wysłuchali recitalu na cztery ręce w wykonaniu Piotra Sałajczyka i Grzegorza Biegasa. Inauguracja połączona była z wernisażem wystawy "Śladami przodków - obrazy z kolekcji książąt Lubomirskich", przygotowanej dzięki współpracy Fundacji Książąt Lubomirskich na czele z prezesem Księciem Janem Lubomirskim-Lanckorońskim i Muzeum w Przeworsku na czele z dyrektorem Łukaszem Mrozem. To zbiór dzieł sztuki klasycznej i nowoczesnej kompletowanych przez rodzinę Lubomirskich od wielu pokoleń. Dostępna jest do zwiedzania od 15 września do 31 sierpnia 2023 r.

W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta Jacek Kierepka, sekretarz Jan Śliwa oraz radny Tomasz Syk. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicemarszałek województwa Piotr Pilch i członek zarządu Anna Huk.