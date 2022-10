W Kańczudze powstało Targowisko Miejskie [ZDJĘCIA]

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze zaprasza sprzedawców i kupujących w każdy wtorek, a chętnych również w sobotę.

Choć oficjalne otwarcie miało miejsce w sobotę (8 października), to w tym tygodniu mieszkańcy mogli skorzystać z nowego targowiska. Do dyspozycji sprzedawców jest zadaszona wiata handlowa o powierzchni 800 m², jak również budynek wielofunkcyjny o powierzchni ok. 50 m². Na terenie targowiska przewiduje się handel pod zadaszoną częścią wiaty oraz poza nią na stołach ok. 116 sztuk miejsc, z czego 70 znajduje się pod wiatą natomiast pozostałe 46 po za nią. Sprzedawcy i kupujący mają do dyspozycji także parking.