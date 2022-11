w Jarosławiu ruszył nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie "Ciepłe Mieszkanie"

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Miejska Jarosław na podstawie ogłoszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Jarosławia, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Deklaracje można składać w terminie od 21 listopada do 9 grudnia 2022 r. listownie na adres Urzędu Miasta w Jarosławiu, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w siedzibie urzędu, kancelaria od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 lub elektronicznie na adres: [email protected]