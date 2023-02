W Jarosławiu ruszył nabór elektroniczny do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych Klaudia Oronowicz-Chudzik

Każdy rodzic lub opiekun prawny, który chce zapisać swoje dziecko od września 2023 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznego żłobka, musi wziąć udział w rekrutacji elektronicznej. W Jarosławiu rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do 20 marca br.