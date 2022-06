W gminie Radymno powstanie kilkanaście nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych za ponad 16 mln zł!

Na terenie gminy powstanie kilkanaście obiektów sportowo-rekreacyjnych

Wójt Gminy Radymno zwrócił uwagę, że inwestycje objęte programem są realizowane prawie we wszystkich miejscowościach gminy, przez co większość mieszkańców będzie miała do nich bezpośredni dostęp, zaś budowa ww. infrastruktury może stać się kuźnią talentów sportowych w całej gminie. Jednocześnie podziękował wszystkim osobom, które skutecznie wsparły starania w pozyskaniu dotacji z Polskiego Ładu, zaś wykonawcom życzył dobrej i skutecznej współpracy przy realizacji kontraktu z gminą Radymno.