Uroczyste zakończenie przebudowy ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Waldemar Paluch - burmistrz Jarosławia oraz Anna Schmidt - wiceminister rodziny i polityki społecznej, posłanka Prawa i Sprawiedliwości zaznaczali podczas uroczystości, jak ważna była to inwestycja dla mieszkańców. Pani wiceminister dodała, że również i ona będzie jedną z beneficjentek tej drogi.

- Mieszkańcy ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu i nie tylko, wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Mają już do dyspozycji pięknie wyremontowany odcinek drogi - zaznaczali samorządowcy.

Jest to jedna z głównych ulic w mieście. Formalnie inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, ale realne prace rozpoczęto w kwietniu 2021 roku. Koszt całej inwestycji to ponad 8 milionów złotych. Bez zewnętrznego wsparcia trudno byłoby miastu zrealizować tak kosztowne zadanie. Dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło ponad 3 mln zł.