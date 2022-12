Unikatowe eksponaty dostępne już dla zwiedzających w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu [ZDJECIA]

Mateusz Dzieduszycki, prezes Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas, przedstawił trzy unikatowe depozyty.

Pierwszy z nich to rysunek na desce z 1888 roku autorstwa Juliusza Kossaka zatytułowany "Ostatnie walne posiedzenie lekarzy i przyrodników we Lwowie". Na obrazie sportretowany został Włodzimierz Dzieduszycki, wygłaszający inauguracyjny odczyt zjazdu w sali lwowskiego ratusza. Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas przekazał w depozyt także starodruk – „Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie” z 1880 roku, napisany przez założyciela i pierwszego dyrektora lwowskiej instytucji – Włodzimierza Dzieduszyckiego. W imieniu Fundacji Tezy Trąby Mateusz Dzieduszycki zaprezentował także portret Wojciecha Dzieduszyckiego pędzla wybitnego akwarelisty Juliana Fałata.

Kolejny depozyt Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu to rzadka grafika – litograficzny portret Włodzimierza Dzieduszyckiego z 2. połowy XIX wieku. Eksponat jest własnością Krystyny Dzieduszyckiej-Rycerskiej. Anna Dzieduszycka przekazała z kolei wydanie tragedii Jana Baptiste Racine’a pt. „Fedra” z 1818 roku, pochodzące ze zbiorów Biblioteki Poturzyckiej hrabiów Dzieduszyckich. Podczas spotkania Mateusz Dzieduszycki oddał w depozyt jeszcze jeden eksponat – XIX-wieczny Exlibris Biblioteki Muzeum Przyrodniczego we Lwowie.