Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Jarosław, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Przegląd tygodnia: Jarosław, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Co można odliczyć od podatku w 2022 roku. Sprawdź najnowszą listę rzeczy, które zgodnie z prawem odliczysz od podatku. Odliczenia podatkowe w PIT 2022. Ulga podatkowa to Twoje prawo przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez Państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT.

19 lutego przez Polskę przechodzi Orkan Eunice. W całym kraju notowane są silne porywy wiatru, sięgające ponad 100 km/h. Uszkodzone dachy, połamane drzewa i pozrywane linie energetyczne. Strażacy na Podkarpaciu zanotowali już 68 interwencji, z powodu silnego i porywistego wiatru. 10 tysięcy odbiorców jest bez prądu!