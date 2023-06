Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Jarosławiu. Polecane miejsca w czerwcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym unikatowym rarytasem delektowali się także wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie dzisiejszego sorbetu.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody uzyskały w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawane były z wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na dużą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Podawano je na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Jarosławiu otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.