Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Jarosławiu. Sprawdź adresy w lipcu 2023

W czasach PRL-u produkcja lodów rozwinęła się, a ich spożywanie stało się bardzo popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je łyżkami na andruty lub wafle. Smaki, jakie oferowali wówczas lodziarze nie były zbyt urozmaicone. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z upływem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawano je w waflowych pucharkach, zaczęto wytwarzać także lody gałkowe.

W XVI wieku odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety lub lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Gdy chcemy zjeść lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.