Trasy spacerowe do 67 km od Jarosławia. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 listopada

Trasy spacerowe w okolicy Jarosławia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Jarosławia, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,88 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 214 m

Suma zejść: 213 m

Trasę dla spacerowiczów z Jarosławia poleca Stokrotka21

Szlak „Szumów” jest to okrężny szlak pieszy o długości 17 km biorący swój początek w Suścu na stacji PKP i tam kończący swój bieg. Kierunek jego zwiedzania jest dowolny, jednak dla mniej wprawionych piechurów polecam zwiedzanie idąc na zachód. Istnieje wówczas możliwość skrócenia trasy do 12 km przy jednoczesnym obejrzeniu najciekawszych fragmentów. Szlak prowadzi przez atrakcyjny i bardzo popularny w Polsce rezerwat "Nad Tanwią". Powstał on w 1958 roku i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię ok. 41 ha. Chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu rz. Tanew w miejscowości Huta Szumy (dawniej Rebizanty) na odcinku 400 m znajduje się ich aż 24. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii, poprzecznie do brzegu rzeki a od dźwięku spadającej wody nazywają je „szumami”.

