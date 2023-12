Trasy rowerowe do 35 km od Jarosławia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Jarosławia? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Jarosławia. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Jarosławia warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Jarosławia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Jarosławia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w Jarosławiu ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 31%. W niedzielę 17 grudnia w Jarosławiu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 44%. 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 35 W radawskich lasach Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 301 m

Suma zjazdów: 301 m Rowerzystom z Jarosławia trasę poleca UM_Podkarpackie Prawie w całości leśna trasa poprowadzona utwardzonymi i asfaltowymi drogami. Wyjątek stanowi krótki odcinek biegnący ruchliwą szosą o znaczeniu wojewódzkim. Startujemy w Radawie – małej letniskowej wsi. W sezonie, na zalewie, który utworzono poprzez spiętrzenie malowniczo meandrującej rzeki Lubaczówki, funkcjonuje kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Panujący tu specyficzny mikroklimat z dużą zawartością jodu sprzyja leśnym spacerom i wycieczkom. Samochód możemy zaparkować w centrum wsi, nieopodal kościoła . Kierujemy się cały czas na północ, lokalną drogą asfaltową. Mijamy wieś Mołodycz z drewnianym kościołem i cmentarzem z I wojny światowej. Po dojeździe do drogi wojewódzkiej, skręcamy w prawo. Po około dwóch kilometrach ponownie odbijamy w prawo, tym razem w leśną drogę szutrową. Na pierwszym rozdrożu skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku drewnianej kapliczki w Lichaczach , nieopodal której znajduje się wiata. Tu spotykamy czerwony szlak rowerowy, który poprowadzi nas dalej asfaltem na południe. Na rozdrożu Krzywa Pałka skręcamy w prawo. Po sześciu kilometrach, mijając po drodze kolejną wiatę, docieramy na obrzeża wsi Surmaczówka. Za szlabanem zjeżdżamy w drogę szutrową, w prawo i za znakami żółtymi, a po 1,5 km – także czerwonymi, zataczamy pętlę, zmierzając w stronę Radawy. Po drodze przejedziemy jeszcze pomiędzy stawami rybnymi oraz pokonamy niewielkie wzniesienie.

ATRAKCJE NA TRASIE: Kościół pw. św. Anny w Radawie – obecną murowaną świątynię wzniesiono w latach 20. XX w. Zastąpiła poprzedni drewniany kościół jezuitów z XVI w., który spłonął w czasie walk frontowych w 1915 r. We wnętrzu zachował się m.in. ołtarz główny pochodzący z cerkwi w Jarosławiu. Obok kościoła znajduje się cmentarz z kwaterą wojenną z czasów I wojny światowej. Drewniany kościół pw. Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu – wzniesiony na fundamentach dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1716 r. W II połowie XX w. obiekt gruntownie przebudowano, stąd nie zachował się np. babiniec. Po wysiedleniach po II wojnie światowej cerkiew zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki. Po drugiej stronie drogi znajduje się cmentarz z I wojny światowej. W 20 mogiłach zbiorowych i 12 mogiłach indywidualnych pochowanych jest około 600 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich.

Kapliczka Matki Bożej Jagodnej na Lichaczach – powstała w 1900 r. na terenie wsi Lichacze. Na skutek akcji „Wisła” mieszkańcy tych ziem zostali wysiedleni, a tereny wokół zalesiono. W odremontowanej dziś kapliczce mieści się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Co roku, w pierwszą niedzielę lipca odbywa się tu odpust ku czci Matki Boskiej Jagodnej – patronki matek i kobiet ciężarnych.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 25 "Z Krasiczyna do Krzywczy z widokiem na San" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 699 m Trasę rowerową mieszkańcom Jarosławia poleca UM_Podkarpackie To bardzo ciekawa trasa o diametralnie różnych połówkach. Pierwsza jest dość trudna, z uwagi na przewyższenia, odcinki gruntowe i wymagania nawigacyjne, druga zupełnie płaska, łatwa i przyjemna. Zwolennikom bardziej rekreacyjnej jazdy proponujemy wariant alternatywny – przejazd z Korytnik do Krzywczy drogą wojewódzką. Wprawdzie nie unikniemy podjazdu, ale cała trasa prowadzi asfaltami i jest dużo łatwiejsza. Ruszamy z centrum Krasiczyna, gdzie znajduje się wiele dogodnych miejsc na zaparkowanie samochodu. Udajemy się boczną uliczką w kierunku północnym, mając po lewej stronie zamek i nieco dalej barokowy kościół. Wiszącym mostem przejeżdżamy nad Sanem i poruszamy się w kierunku Korytnik. We wsi, po lewej stronie znajduje się cmentarz wojenny, do którego dojazd wskazuje kierunkowskaz (około 300 m). Za sklepem, na ostrym łuku musimy zadecydować jaki wariant trasy wybieramy. Decydując się na wariant szosowy, jedziemy w prawo. Wariant trudniejszy prowadzi na wprost. Po 200 m skręcamy w lewo, w stronę tartaku. Długim mozolnym podjazdem utwardzoną drogą, najpierw wśród pól, w końcówce lasem, wyjeżdżamy na grzbiet, gdzie skręcamy w lewo, w drogę szutrową. Ekscytującym zjazdem opadamy do ostrego zakrętu, gdzie jedziemy w prawo. Mijamy ośrodki noclegowe i kontynuujemy jazdę na wprost, ścieżką gruntową wzdłuż Sanu. Jedziemy w prawo, drogą dojazdową do rzeki, po czym ponownie rozpoczynamy mozolną wspinaczkę. Mijamy znajdującą się po prawej stronie zabytkową cerkiew, a w centrum Reczpola współczesny kościół. Jedziemy na wprost. Utrzymując ten sam kierunek opuszczamy wieś i obok dużego metalowego krzyża opadamy gruntową ścieżką do Krzywczy. We wsi warto zwiedzić barkowy kościół i okazałą, lecz nieczynną cerkiew z 1911 r. Tu spotykamy szlak Green Velo, wzdłuż którego poruszać się będziemy ponad 10-kilometrową urokliwą doliną Sanu. Kilometr za mostem warto odbić w prawo, do Chyrzynki, gdzie można obejrzeć stojącą na uboczu drewnianą cerkiewkę . Kolejną, ale murowaną i zamienioną na kościół spotkamy w Chołowicach. Przy zjeździe do Krasic możemy odpocząć, korzystając z MOR-u. Szlak Green Velo odbija wzdłuż Olszanki w prawo, a my do Krasiczyna wracamy czarnym szlakiem rowerowym, drogą nr 28.

ATRAKCJE NA TRASIE: Zamek w Krasiczynie – jest jednym z piękniejszych przykładów architektury późnego renesansu w Polsce. Jego budowę rozpoczął pod koniec XVI w. kasztelan przemyski Stanisław Krasicki. Konstrukcja zamku ma formę czworoboku, w narożach stoją cylindryczne baszty. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany budowli pokrywa niezwykła dekoracja sgraffitowa (rzeźbiona w tynku). Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest kaplica usytuowana w baszcie Boskiej, porównywana do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Dawna drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Reczpolu – została wzniesiona w 1879 r. jako jednonawowa budowla z wydzielonym prezbiterium. W latach 70. XX w. została przebudowana na kościół rzymskokatolicki. Od 2006 r. zabytek jest nieużytkowany. Kościół pw. Narodzenia NMP w Krzywczy – wybudowano w latach 1625–1630 w stylu barokowym. We wnętrzu znajduje się ołtarz główny z II połowy XVIII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obok kościoła stoi murowana XVIII-wieczna dzwonnica.

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Szymona Słupnika w Chyrzynce – wybudowana w 1857 r., odnawiana w 1911 r. i 2014 r. Od II wojny światowej świątynia stoi pusta. Po wysiedleniu ludności w 1947 r. wykorzystywana była jako owczarnia.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podfkarpackie Trasa 24 Po fortach Twierdzy Przemyśl – część północna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,46 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 511 m

Suma zjazdów: 511 m Rowerzystom z Jarosławia trasę poleca UM_Podkarpackie To niezwykle atrakcyjna wycieczka szlakiem północnej Fortecznej Trasy Rowerowej. Szlak, oznakowany kolorem zielonym, rozpoczyna się w centrum Przemyśla, obok mostu na Sanie. Ruszamy drogą rowerową wzdłuż rzeki. Ścieżka kończy się pod mostem obwodnicy. Dalej jedziemy drogą publiczną. Od początku aż do Bolestraszyc kierujemy się za znakami Green Velo. W Buszkowicach będziemy podziwiać okazały kościół w dawnej cerkwi , a w Bolestraszycach zwiedzić można arboretum. Kilkaset metrów dalej opuszczamy szosę, skręcając w lewo. Tu zaczyna się pieszy czarny Szlak Forteczny. Ponieważ oznakowanie szlaku rowerowego jest fragmentaryczne, sugerujemy posiłkowanie się znakami szlaku pieszego. Po krótkim podjeździe ujrzymy pierwszy obiekt forteczny – Fort XIII „San Rideau”. Tutaj odbijamy w lewo, drogą gruntową, a następnie w prawo, mijając Fort XIIIb „Bolestraszyce”. Klucząc między sadami, a następnie zabudowaniami Żurawicy, dojeżdżamy do Fortu XII „Werner”. Obiekt jest zamknięty, na zwiedzanie trzeba się umówić. Przed fortem odbijamy w lewo. Przed nami najtrudniejszy odcinek trasy – przejazd gruntową ścieżką wśród pól. Ruchliwą drogę nr 77, zachowując ostrożność, przekraczamy na wprost, by po chwili znaleźć się przed udostępnionym do zwiedzania Fortem XI „Duńkowiczki”. Poruszając się lekko pod górę, na przemian drogami asfaltowymi i szutrowymi, mijamy cmentarz poległych w Twierdzy Przemyśl oraz kolejne forty. Nie wszystkie leżą bezpośrednio przy szlaku, niektóre są oddalone o około 100 – 300 m. Wprawdzie drogę dojazdu wskazują stojaki z oznaczeniem, ale nie są one zbyt czytelne z daleka, więc należy zachować czujność, żeby nie przeoczyć zjazdu. Podjazd kończymy skrętem w lewo, w ruchliwą drogę Ujkowice – Przemyśl, którą opuszczamy po kilkuset metrach. Łagodnym zjazdem dojeżdżamy do ostatniego obiektu na trasie – widokowo położonego Fortu VIII „Łętownia”. Warto zatrzymać się na dłużej, by podziwiać panoramę na dolinę Sanu i zwiedzić zachowany w dobrym stanie fort. Krętą szosą opadamy do drogi wojewódzkiej w Kuńkowcach. Tutaj kończy się czarny szlak pieszy. Skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę centrum miasta. Ulicą Wybrzeże Świętego Jana Pawła II opuszczamy drogę wojewódzką i wzdłuż Sanu wracamy do miejsca startu.

ATRAKCJE NA TRASIE: Twierdza Przemyśl – to jeden z największych obiektów architektury obronnej w Europie. Jej budowę rozpoczęto w połowie XIX w., w okresie wojny krymskiej i pogorszenia stosunków między Austrią i Rosją. Głównym celem budowy twierdzy była obrona Bramy Przemyskiej. Budowa miała trwać 24 lata. Ze względów finansowych nigdy w pełni nie zrealizowano, kilkakrotnie modernizowanego projektu. W okresie I wojny światowej była trzecią co do wielkości europejską fortyfikacją, trzykrotnie obleganą. Po fortach biegnie Szlak Forteczny oznakowany kolorem czarnym. Do najciekawszych obiektów należą forty: I Salis Soglio w Siedliskach, VIII Łętownia w Kuńkowcach, XI Duńkowiczki, XII Werner w Żurawicy, XIII San Rideau w Bolestraszycach i XV Borek w Siedliskach. Dawna greckokatolicka cerkiew w Buszkowicach – wybudowana na miejscu starszej drewnianej świątyni w 1900 r. Pozostałości poprzedniej cerkwi – drewnianą dzwonnicę – obejrzeć można na pobliskim cmentarzu. Po II wojnie światowej cerkwie przejął Kościół rzymskokatolicki, któremu służy do dziś. We wnętrzu nie zachowało się pierwotne wyposażenie.

Arboretum w Bolestraszycach – zostało założone w 1975 r. Ogród obejmuje zasięgiem około 30 ha. Zgromadzono w nim liczne gatunki drzew, krzewów i krzewinek. Najokazalsze zachowane kasztanowce i modrzewie mają nawet 70 lat. Rośnie tu ponad 3000 gatunków roślin, żyje ponad 120 gatunków kręgowców oraz odbywa swoje lęgi blisko 40 gatunków ptaków. Na terenie ogrodu znajduje się XIX-wieczny fort Twierdzy Przemyśl, a także Muzeum Przyrodnicze oraz Ogród Sensualny, w którym zgromadzono kolekcje roślin atrakcyjnych pod względem dotykowym i zapachowym. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza niewidomych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Północna trasa forteczna Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,73 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 741 m

Suma zjazdów: 1 741 m Vikarsky poleca trasę mieszkańcom Jarosławia

Trasa w większości przebiega północną Forteczną Trasą Rowerową, na której to znajduje się:

Fort IX "Brunner"

Fort X "Orzechowce"

Cmentarz poległych w Twierdzy Przemyśl

Fort XI "Duńkowiczki"

Fort XII "Werner"

Fort XIIIb "Bolestraszyce"

Fort XIII "San Rideau". Świetna trasa na rodzinny wypad. W większości trasa o nawierzchni szutrowej, gruntowej, ale nie brakuję też asfaltu. Nie ma na niej wiele przewyższenia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 36 Do cerkwi w Chotyńcu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 32,96 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 216 m

Suma zjazdów: 216 m Trasę dla rowerzystów z Jarosławia poleca UM_Podkarpackie Łatwa, w całości płaska trasa poprowadzona w okolicach Radymna. W większości pojedziemy asfaltowymi drogami w otwartym terenie. Jedynie część północna pętli biegnie krótkimi odcinkami dróg szutrowych przez las. Na start wycieczki proponujemy Stubno, w którym znajduje się MOR na szlaku Green Velo. My kierujemy się najpierw do Stubienka, by obejrzeć dawną drewnianą XIX-wieczną cerkiew.

Jedziemy dalej asfaltem o małym ruchu samochodowym w kierunku autostrady. Przejeżdżamy nad nią wiaduktem, po czym skręcamy w pierwszą drogę asfaltową w prawo. Przejeżdżamy przez wieś Nienowice – na małym rondzie drugi zjazd, dalej cały czas prosto. Wąski asfalt poprowadzi nas wśród pól słoneczników do Duńkowic. Dojeżdżając do drogi krajowej skręcamy w prawo. Szybko ją jednak opuszczamy, kierując się za drogowskazem „Charytany 4”. Po drodze mijamy bunkry wchodzące w skład Lini Mołotowa . Przed pierwszymi zabudowaniami Charytan skręcamy w prawo, w drogę gruntową. Dojeżdżamy do Woli Zaleskiej, a następnie Chałupek Chotynieckich. Droga szutrowa zaprowadzi nas ponownie do drogi krajowej, przy której znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Kierujemy się na wschód, by po chwili odbić w prawo, na Chotyniec. Tu czeka na nas główna atrakcja wycieczki – piękna drewniana cerkiew wpisana na Listę UNESCO . We wsi spotkamy jeszcze MOR. Jadąc dalej przekraczamy autostradę, mijamy cerkiew w Hruszowicach , a nieco dalej, wśród pól – Kopiec Monastyr. Stąd już prostą drogą jedziemy do punktu naszego startu.

ATRAKCJE NA TRASIE: Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Narodzenia Bogarodzicy w Stubienku – malowniczo ulokowana w zakolu Stubienki drewniana świątynia pochodzi z 1849 r. Do czasu II wojny światowej służyła grekokatolikom. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej nie była użytkowana. Dopiero od 1971 r. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Obok cerkwi znajduje się drewniana XIX-wieczna dzwonnica. Punkt Oporu Duńkowice – głównym zadaniem schronów była ochrona drogi Radymno – Korczowa, która umożliwiała przemarsz wojsk na wschód, w kierunku Lwowa.

Greckokatolicka cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu – to przykład XVII-wiecznego drewnianego budownictwa świątynnego. Wyróżnia się oryginalną bryłą i harmonijną budową. We wnętrzu można podziwiać polichromię figuralno-ornamentalną z 1735 i 1772 r. z malowidłem Sądu Ostatecznego. W zabytkowym ikonostasie z 1671 r. umieszczono cudowną ikonę Matki Bożej. W 2013 r. świątynia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hruszowicach-Gajach – murowana, trójdzielna świątynia z lat 1996–1999 wzniesiona na potrzeby miejscowych grekokatolików. Wewnątrz mieści się współczesny ikonostas przeniesiony z cerkwi w Olchowcu. Kopiec Monastyr – to jedno z miejscowych stanowisk archeologicznych o charakterze grodziska-osady. Odkryto tu zarysy jam i pozostałości palenisk z XII-XIII w. Osady z tego okresu były na ogół drewniane, z uwagi na brak surowca kamiennego, stąd też były wielokrotnie niszczone m.in. przez najazdy tatarskie.

Nawiguj

