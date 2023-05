Szybki i tani sposób na odchudzanie, przeziębienie i dnę moczanową. Wykorzystaj młode liście brzozy i zrób z nich leczniczą herbatkę

Przeciwwskazania do stosowania naparu z liści brzozy

Herbatka z liści brzozy. Wypróbuj prosty przepis

Liście brzozy są łatwo dostępne w postaci suszonej przez cały rok. Można je kupić w sklepach zielarskich czy aptekach zarówno stacjonarnie, jak i przez internet, a koszt to zaledwie kilka złotych za opakowanie. W okresie od maja do czerwca można zbierać liście brzozy samodzielnie. Aby przygotować napar z liści brzozy wystarczą dwa składniki :

Skład i właściwości liści brzozy

Liście brzozy są bogate we flawonoidy (hiperozyd, rutozyd, kwercytryna, kemferol), saponiny, garbniki, betulinę, olejki eteryczne oraz witaminę C . Zawierają także sole mineralne takie jak potas, wapń, żelazo, mangan, cynk i magnez.

Herbatka z liści brzozy na odchudzanie i przeziębienie

Właściwości naparu są pomocne dla osób z nadwagą, chcących zrzucić zbędne kilogramy. Herbatka z liści brzozy działa bowiem moczopędnie i odtruwająco , dzięki czemu pozwala pozbyć się nadmiaru wody z organizmu, usuwa toksyny oraz zbędne produkty przemiany materii. Dzięki temu pomaga pozbyć się opuchlizny, niweluje obrzęki, a także cellulit wodny . Działa także żółciopędnie i usprawnia trawienie oraz poprawia przemianę materii . To sprawia, że efekty odchudzania są szybciej widoczne i motywują do dalszego zmniejszania wagi za pomocą odpowiedniej diety i ćwiczeń.

Działanie przeciwzapalne, napotne i przeciwbólowe naparu warto wykorzystać w czasie infekcji wirusowej czy bakteryjnej, aby złagodzić przebieg choroby i przyspieszyć powrót do zdrowia. Herbatkę z liści brzozy warto więc stosować podczas przeziębienia, grypy czy COVID-19 z towarzyszącymi objawami takimi jak gorączka, ból głowy, a także ból gardła.

Liście brzozy na zapalenie pęcherza i dnę moczanową

Herbatka z liści brzozy działa także moczopędnie i odkażająco. Regularne picie naparu z liści brzozy wskazane jest dla osób z chorobami nerek i układu moczowego . Herbatka może ułatwiać rozbijanie złogów moczanowych i wypłukiwanie piasku z dróg moczowych. Przyspiesza leczenie zapalenia cewki moczowej i pęcherza. Wskazana jest także do stosowania u osób chorujących na dnę moczanową , ponieważ zapobiega odkładaniu się złogów kwasu moczowego w stawach, a także rozbija już istniejące. Dzięki temu łagodzi reumatyzm, bóle stawów oraz poprawia ich ruchomość .

Napar z liści brzozy na skórę i włosy

Napar z liści brzozy można stosować również zewnętrznie do przemywania twarzy, a także płukania włosów. Sprawdzi się przy cerze problematycznej, trądzikowej, a także dojrzałej . Przeciwzapalne i odkażające działanie pozwoli zniwelować trądzik i wypryski. Napar zmniejszy również obrzęk twarzy oraz worki pod oczami, ponieważ działa ściągająco i przeciwobrzękowo. Zawartość antyoksydacyjnych flawonoidów zwalczających wolne rodniki spowolni również procesy starzenia, spłyci zmarszczki i wygładzi cerę .

Przeciwwskazania do stosowania naparu z liści brzozy

Napar z liści brzozy dla większości osób jest bezpieczny i nie da się go przedawkować. Jednak liście brzozy, tak samo jak jej pyłki, nie są wskazane alergikom, ponieważ mogą uczulać. Liście brzozy mogą więc wywołać reakcje alergiczne takie jak świąd skóry, kichanie, wysypka czy katar sienny.

Herbatka z liści brzozy nie jest też wskazana dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Powinny też ostrożnie stosować ją osoby przyjmujące leki czy to na stałe, czy w czasie infekcji, ponieważ napar powoduje wydalanie wszystkich toksyn i substancji obcych z organizmu, w tym także leków. Nie należy go również stosować z lekami moczopędnymi, ponieważ nasili ich działanie i może doprowadzić do odwodnienia.