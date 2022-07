Szachy nad Balatonem i półkolonie w jarosławskich szkołach podstawowych [ZDJĘCIA]

W trakcie tego turnusu dzieci udały się na wycieczki do: Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, w którym brały udział w warsztatach artystycznych malując witraże na szkle oraz ikony na drewnie, odwiedziły również Ranczo „Stodoła” w Pstrągowej. Uczestniczyły w warsztatach edukacji leśnej w Nadleśnictwie Jarosław w Koniaczowie, były w Czerniawce gdzie miały okazję upiec kiełbaski na ognisku. W największe upały pojechały do Cieszanowa na sztuczne lodowisko. Wśród atrakcji było również kino, a w nim bajka pt. „ Pan Wilk i Spółka” oraz Sala Zabaw „Korona”. W szkole czas płynął na kreatywnych i integracyjnych zabawach. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu oglądały familijny pt. „Lew, wilk i Ja” oraz uczestniczyły w warsztatach plastycznych. W Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu dzieci uczestniczyły w zajęciach „ABC kaligrafii „ Wszystko o pocztówkach”. W sumie w trzecim terminie półkolonii we wszystkich szkołach podstawowych naszym mieście udział wzięło ponad 200 dzieci podzielonych w poszczególnych szkołach na dwie i trzy grupy.