Synek żołnierza 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu potrzebuje naszej pomocy!

Refundacja najdroższego leku świata nie obejmuje 18-miesięcznego Frania, chociaż dla niego to jedyna nadzieja na zatrzymanie SMA! Franio dostaje inny, refundowany lek – ale on nie działa tak samo.

- Każde podanie przez punkcję do rdzenia to horror! Franio koszmarnie znosi każdy zabieg, a będzie skazany na nie do końca życia – jeśli nie uda nam się zdążyć z terapią genową - apelują rodzice Frania. - Straszny płacz, nocne poty, zrywanie się ze strachu w trakcie snu – to wszystko efekty szpitalnych przeżyć... To trauma dla Frania, a nam pękają serca, bo nie możemy nic zrobić.