Spektakl Orlęta Lwowskie w ramach XIV Sezonu Artystycznego u Attavantich w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich z Roźwienicy przyjechali do Jarosławia, by zaprezentować spektakl, w którym przybliżyli widzom wydarzenia z 1918 roku. Wówczas, w najbardziej dramatycznych dniach walk o Lwów, po stronie polskiej uczestniczyły 6 022 osoby, 1 374 z nich to byli uczniowie szkół powszechnych i średnich oraz studenci. Co czwarty z obrońców miał nie więcej niż 17 lat. Najmłodszym z poległych orląt był lwowianin Antoś Petrykiewicz, który zginął w styczniu 1919 roku. Jest najmłodszym Kawalerem Virtuti Militari. Uczniowie z Roźwienicy w swoim spektaklu odgrywali scenki, recytowali wiersze i śpiewali piosenki, wcielając się w dzieci, które w 1918 roku ruszyły do walki. Uczcili tym samym pamięć Patronów swojej szkoły - Orląt Lwowskich.