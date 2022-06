Rusza przebudowa drogi do Radawy. Ile potrwają remonty? [ZDJĘCIA]

Po dwóch latach przerwy Radawa znów otworzyła się na turystów. Kąpielisko jest już czynne i odbywają się różnorakie imprezy. Zapowiada się lato pełne atrakcji, ale… dojazd do tego miejsca pozostawia wiele do życzenia. Droga jest krótko mówiąc niebezpieczna – wąska i dziurawa. Teraz ma się to zmienić. Drogę czeka gruntowny remont.