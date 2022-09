Rusza Lubomirski Festiwal. Wydarzenie zawita do Przeworska!

Koncert inauguracyjny odbędzie się 14 września o godz. 18 w Sali Balowej Pałacu Lubomirskich w Przeworsku. Wysłuchamy koncertu fortepianowego "na cztery ręce" w wykonaniu Piotra Sałajczyka i Grzegorza Biegasa. W programie: L. van Beethoven – 8 Wariacji na temat Księcia Waldsteina WoO 67; F. Schubert Fantazja – f-moll D. 940; W. Żeleński – Scena z baletu „Konrad Wallenrod”; J. Zarębski – A travers Pologne (wybór); W. Lutosławski – „Zasłyszana Melodyjka”.

Drugiego dnia festiwalu (15 września godz. 18) odbędzie się koncert fortepianowy Dominiki Peszko. W programie: Kazimierz Lubomirski – koncert monograficzny; Polonaise et masure; 3 Mazurki, op. 9; Odgłos z nad Horynia – 4 mazurki, op. 19: nr 1 Moderato As-dur, nr 2 Lento – e-moll, nr 3 Lento – Vivace – C-dur, nr 4 Lento ma non troppo – g-moll; Dolina Szwajcarska, op. 32.; 2 Mazurki, op. 30; Głos do brzegu Słuczy – 2 mazurki, op. 44; Wspomnienie z Radziejowic. op. 35; Wspomnienie chwili w Warszawie op. 40; Czwarty stycznia, op. 20.