Remont zabytkowej stacji kolei wąskotorowej w Kańczudze Klaudia Oronowicz-Chudzik

Turyści cieszą się już podróżami kolejką wąskotorową „Pogórzanin” z Przeworska przez Kańczugę do Łopuszki Wielkiej. To jedna z ciekawszych atrakcji w regionie. Inauguracja tegorocznego sezonu miała miejsce w maju. Aktualnie wymieniane jest torowisko z Dynowa do Jawornika Polskiego, po nim kolej na odcinek z Jawornika Polskiego do Kańczugi.