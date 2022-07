Przeworsk. 19-letni kierowca bmw wjechał do rowu i uderzył w przepust drogowy

W niedzielę (24 lipca) przed godz. 5, doszło do zdarzenia drogowego na ul. Łańcuckiej w Przeworsku. Jak informują przeworscy policjanci, kierujący bmw, 19-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust. Kierujący samochodem był trzeźwy. Został ukarany mandatem.