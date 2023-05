Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Jarosławski rynek w piątek (12 maja) przystroił się na pomarańczowo, a to wszystko za sprawą Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w ramach którego zorganizowany został Integracyjny Piknik z Funduszami Europejskimi.

Giełda Wschód w Skołoszowie to bazar, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dużo obrań, staroci, asortymentu do ogrodu i domu, a także gastronomia. Zobaczcie, czym handlowano w sobotę 13 maja.

13 maja Kolegiata Jarosławska włączyła się w ogólnopolską akcję Nocy Muzeów. Zwiedzanie Muzeum 700-lecia im. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty rozpoczęło się o godz. 19 i potrwa do 23.

W Kańczudze odkrywane są nowe wejścia do podziemnych korytarzy, które wskazują na to, że pod ziemią faktycznie istniało "drugie miasteczko".

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń, takich jak m.in. Rzeszowskie Juwenalia! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii!

W niedzielę, 7 maja jarosławianin Tomasz Jaroń, wystartował na Mistrzostwach Świata 2023 w Triathlonie. To najbardziej prestiżowe zawody w tej dyscyplinie na całym świecie. W swojej kategorii wiekowej jako jedyny reprezentował Polskę. Poszło mu rewelacyjnie! Na 80 zawodników uplasował się na 20 pozycji.

W związku z planowanym przemarszem uczestników „Marszu Godności w ramach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”, w piątek 12 maja br., na terenie Jarosławia wystąpią utrudnienia w ruchu. Przemarsz uczestników rozpocznie się na ul. Jana Pawła II około godz. 10, a zakończy się na ul. Rynek około godz. 10.30. Kierujących i uczestników prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy zabezpieczających trasę przemarszu.

9 maja na jarosławskim Rynku miała miejsce akcja „Ulica zdrowia”, dzięki której mieszkańcy miasta mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań medycznych. Przedsięwzięcie organizowane jest od kwietnia do października w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”.

W gminie Jarosław zostanie przebudowane oświetlenie hybrydowe oraz zintegrowane z inteligentnym systemem sterowania. Jak zapewniają nas władze gminy, dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, a przy okazji gmina finalnie zapłaci mniej. Środki na to zadanie gmina pozyskała z Polskiego Ładu w kwocie prawie 5 milinów złotych.

Kamienica Orsettich w Jarosławiu to jedna z najpiękniejszych renesansowych kamienic w Polsce. Mieści się w niej muzeum, jednak znajdujący się za nią zabytkowy dziedziniec na co dzień jest zamknięty. Jarosławskie muzeum ma pomysł na to, jak nadać mu drugie życie. Mógłby tam powstać park kieszonkowy. Mieszkańcy mogą głosować na ten pomysł w konkursie "Nasz zabytek".