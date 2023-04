Przegląd prasy z marca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Jarosławiu?

Przegląd marca 2023 w Jarosławiu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Koncert Aleksandra Kozińskiego był prawdziwą ucztą dla melomanów! Pianista zagrał 31 marca w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu.

Dziś do wieczora w jarosławskiej galerii Stara Ujeżdżalnia trwać będzie Kiermasz Ozdób Wielkanocnych. W tym czasie możecie nie tylko pozachwycać się wspaniałym rękodziełem w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI Koło w Jarosławiu, jak również zakupić te prace, aby następnie udekorować nimi swoje domy. Znajdziecie tam ozdoby świąteczne, świece, pisanki, baranki, ceramikę i wszystko co potrzebne, by udekorować koszyczek wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia!