Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.10.2023

Na Podkarpaciu wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyska w 2024 roku 40 zadań powiatowych oraz 92 gminne. Łączna kwota dofinansowania to ponad 315 mln zł.

"Moje Powstanie Styczniowe – jak je widzę i co znaczy?” w Żurawicy. Unikatowa wystawa plenerowa.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek po godz. 17 na ul. Jarosławskiej w Widnej Górze (gm. Pawłosiów). W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala.

Ponad 4,3 mln złotych pochłonęła rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. 1,6 mln zł to środki wojewody podkarpackiego, a 2,6 mln zł to dotacja z rezerwy celowej będącej w dyspozycji szefa rządu. Malutka i ciasna siedziba jarosławskich strażaków z 600 m2 zamieniła się w nowoczesny budynek o powierzchni 1400 m2.