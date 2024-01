Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 5.01.2024

Nieodpowiedzialnym wybrykiem "błysnął" w noc sylwestrową 17-letni mieszkaniec gminy Wielkie Oczy (powiat lubaczowski). Młody mężczyzna wjechał do rowu skodą, którą wcześniej wypatrzył na jednej z posesji w Miękiszu Starym. Wsiadł do niej bez zgody właściciela. Po spowodowaniu kolizji oddalił się z miejsca zdarzenia, do domu próbując wrócić... ukradzionym rowerem. Szybko wpadł w ręce policjantów. W organizmie miał 2 promile alkoholu.