Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 4.04.2023

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata... Wiosna 2023 w Jarosławiu: śnieg zaskoczył nie tylko drogowców. Piękna pierzyna śniegu znów przykryła domy, ogrody i ulice. Chociaż jeszcze niedawno wiosenna pogoda zachęcała do spacerów, to w poniedziałek, 3.04.2023 r. na miłośników wysokich temperatur czekała przykra niespodzianka. Zobaczcie zdjęcia w naszej "wiosennej" galerii.

17 kwietnia na Podkarpaciu rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 21 lipca. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.