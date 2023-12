Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.12.2023

W piątek ok. godz. 16.20 w Przeworsku, na drodze krajowej nr 94, kierowca autobusu wjechał w tył ciężarówki, która zaparkowana była na poboczu trasy. Oprócz kierowcy, który z obrażeniami trafił do szpitala, w autobusie nie było pasażerów.

W galerii Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu miało miejsce niebezpieczne zdarzenie, które na szczęście w porę zostało zażegnane. Dym wydobywający się spod maski samochodu zaniepokoił ochronę obiektu, więc natychmiast wezwano Straż Pożarną.

Od 15 do 16 grudnia (w godz. od 9 do 19) w jarosławskiej galerii Stara Ujeżdżalnia trwać będzie Kiermasz Bożonarodzeniowy. W tym czasie możecie nie tylko pozachwycać się wspaniałym rękodziełem w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI Koło w Jarosławiu, jak również zakupić te prace, aby następnie udekorować nimi swoje domy. Znajdziecie tam ozdoby świąteczne, świece, ceramikę i wszystko co potrzebne, by udekorować choinkę. Zobaczcie zdjęcia!