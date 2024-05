Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.05.2024

W niedzielę, Jarosław stał się epicentrum miłośników czterech kółek dzięki odbywającemu się tam I Jarosławskiemu Świętu Motoryzacji. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło tłumy entuzjastów motoryzacji, oferując im niezapomniane atrakcje i emocje. Pod patronatem burmistrza Jarosławia, Marcina Nazarewicza, Rynek w Jarosławiu zamienił się w miejsce, gdzie pasja do motoryzacji łączyła ludzi w każdym wieku.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie to było nie tylko okazją do świętowania, ale również momentem, w którym bryg. Marek Ochenduszka otrzymał nominację na komendanta. Dzień Strażaka stał się również momentem docenienia trudu i poświęcenia funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy na co dzień pełnią niezwykle ważną i niebezpieczną rolę w społeczeństwie. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych oraz społeczności lokalnej, co podkreślało wagę uroczystości i znaczenie pracy strażaków dla bezpieczeństwa publicznego.