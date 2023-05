Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.05.2023

9 maja na jarosławskim Rynku miała miejsce akcja „Ulica zdrowia”, dzięki której mieszkańcy miasta mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań medycznych. Przedsięwzięcie organizowane jest od kwietnia do października w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”.

Krucho-drożdżowe ciasteczka rurki z dżemem to przysmak, któremu trudno się oprzeć. Są tak delikatne, że wprost rozpływają się w ustach. Do tego ich przygotowanie jest bardzo proste. Ciastka piecze się w jednej blaszce, a później odrywa porcje. Przekonaj się, jak pysznie smakują i wypróbuj przepis na ciasta rurki z dżemem.

W gminie Jarosław zostanie przebudowane oświetlenie hybrydowe oraz zintegrowane z inteligentnym systemem sterowania. Jak zapewniają nas władze gminy, dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, a przy okazji gmina finalnie zapłaci mniej. Środki na to zadanie gmina pozyskała z Polskiego Ładu w kwocie prawie 5 milinów złotych.

Prasówka 10.05 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Mając prawo jazdy kategorii B można poruszać się motocyklami i skuterami o pojemności skokowej do 125 ccm. To doskonała informacja dla osób, które chcą spróbować jazdy jednośladem, ale nie uśmiecha im się odbycie dodatkowego kursu na nową kategorię prawa jazdy. Nie musimy też zdawać egzaminu i poświęcać na to czasu oraz pieniędzy.