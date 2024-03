Przegląd prasy z Jarosławia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.03.2024

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu wpłynęło 296 wniosków na dotacje 2024, dla zabytków nieruchomych liczba ta wynosi 175, dla ruchomych 121. Kwota, która zostanie rozdysponowana na prace remontowo-konserwatorskie wynosi 9 392 000 złotych.

Ewa Minge należy do tych kobiet, które wciąż zaskakują swoich fanów. Projektantka uwielbia metamorfozy swojego wizerunku. Najczęściej eksperymentuje ze swoimi włosami. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak wyglądała w młodości. Okazuje się, że celebrytka zmagała się z nadwagą, a tapir był jej ulubioną fryzurą.

Jazda z telefonem w ręku może przyczynić się do tragedii! I jak co roku, Yanosik wspólnie z Komendą Główną Policji oraz firmą Screen Network przypominają o tym kierowcom, apelując „Łapki na kierownicę”. Ta akcja społeczna stanowi element większych działań „Na drodze – patrz i słuchaj”.

Kochacie spędzać wakacje w Grecji, ale męczą was już tłumy zapychające plaże na Santorini czy Mykonos? Macie dość hałasu i drożyzny, które psują wam wypoczynek? Dobrze trafiliście. Wyszukaliśmy dla was 9 mało znanych wysp Grecji, o których większość zwykłych turystów nie słyszała. To idealne miejsca na wakacje bez tłumów i zawyżonych cen, pełne atrakcji, pięknych plaż i niezwykłych zabytków. Przekonajcie się, które nieznane wyspy Grecji warto odkryć tego lata!