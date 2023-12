Przegląd prasy Jarosław 9.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Tegoroczny przedświąteczny jarmark bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek (8 grudnia) i potrwa do niedzieli (10 grudnia). Na jarosławskim Rynku jest kolorowo, świątecznie i gwarnie. Zobacz zdjęcia!

Kowalik to niewielki ptaki, który przez „opaskę” na oczach ma nieco zbójecki wygląd. Zimą chętnie odwiedza ogrody i karmniki, ale pożytki z niego docenimy z ciągu roku, kiedy pooczyszcza drzewa ze szkodników. Sprawdź, co je kowalik, gdzie gniazduje i czy odlatuje na zimę.

Znamy „Mistrzów Zmian” tegorocznej, trzeciej edycji plebiscytu, „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Do konkursu zaproszonych zostało 50 projektodawców. Spośród nich kapituła nominowała do nagrody 21 przedsięwzięć. A z nich wybranych zostało siedmiu „Mistrzów Zmian”.

Jak wyglądały bombki i świąteczne ozdoby choinkowe kiedyś, za czasów PRL? Bombki PRL miały wyraźny styl. Teraz moda na nie wraca. Peerelowskie bombki jednych fascynują, jako szklane dzieła sztuki użytkowej, inni zaś chętnie wracają z sentymentem do wspomnień Świąt Bożego Narodzenia sprzed lat. Zobaczmy, jak wyglądały bombki na choinkę za PRL-u.

Wyłączenie co drugiej latarni jest efektem wdrożonych rozwiązań oszczędnościowych przez burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha. Mieszkańcom nie podoba się ten pomysł i nie czują się bezpiecznie, gdy jest tak ciemno na ulicach. Co na to włodarz miasta?

Szukasz inspiracji na świąteczną kreację? Czarna sukienka midi to zawsze dobre rozwiązanie. A ta, na którą zdecydowała się Agata Kornhauser-Duda podczas ubierania choinki w Pałacu Prezydenckim to prawdziwa perełka. Jest nie tylko ładna, ale i elegancka.

Policjanci uchronili 46-latka przed wychłodzeniem. Mężczyzna spał w opuszczonym budynku w Ryszkowej Woli. Został przewieziony do schroniska dla bezdomnych mężczyzn.