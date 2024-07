Przegląd prasy Jarosław 4.07.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Bogdan Zając został trenerem 4 ligowego JKS-u. - Teraz jest już to informacja oficjalna, umowa została podpisana - poinformowali na specjalnie zwołanej konferencji prasowej włodarze jarosławskiego klubu. W spotkaniu uczestniczyli też burmistrz Marcin Nazarewicz i starosta Kamil Dziukiewicz. Obaj zadeklarowali pomoc w awansie drużyny do III ligi.

Wieloletni asystent Adama Nawałki, były szkoleniowiec m.in. Jagiellonii Białystok, KKS-u Kalisz – Bogdan Zając – będzie pierwszym trenerem JKS-u Jarosław w sezonie 2024/25. Klub oficjalnie potwierdził to podczas dzisiejszej specjalnej konferencji prasowej.

Podkarpacki Zakład POLREGIO S.A. zmaga się z niedoborem maszynistów, co prowadzi do odwoływania licznych kursów pociągów. Sytuacja ma być tymczasowa i poprawić się po wakacjach.

Dzięki czujności i szybkiej reakcji sierżanta sztabowego Wiktora Kwietnia, funkcjonariusza Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego jarosławskiej komendy, poszukiwany mężczyzna nie uniknie odpowiedzialności za swoje czyny. Policjant, wracając do domu po służbie, zatrzymał 38-latka, który miał odbyć karę zastępczą pozbawienia wolności.

W sobotę po godzinie 17 na ul. Lubelskiej w Szówsku doszło do poważnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z posterunku w Wiązownicy wynika, że 25-letni motocyklista, podczas manewru wyprzedzania, naruszył zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu, co doprowadziło do zderzenia z samochodem marki Seat, kierowanym przez kobietę skręcającą w lewo.