Przegląd prasy Jarosław 27.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Kańczuccy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej zatrzymali sprawców wyrębu i kradzieży drewna należącego do nadleśnictwa Kańczuga. To dwaj mężczyźni w wieku 43 i 47 lat. Za swój czyn odpowiedzą przed sądem.

Anna Popek to dziennikarka telewizyjna, której konto na Instagramie obserwuje ponad 60 tysięcy fanów. Jakiś czas temu prezenterka porzuciła życie za miastem i zamieszkała w sercu stolicy. Zobacz, jak Anna Popek urządziła się w Warszawie. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego apartamentu.

Na drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Ubieszyn (powiat przeworski, gmina Tryńcza) kierująca pojazdem marki Dodge, nie zastosowała się do zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniu, w wyniku czego doprowadziła do zdarzenia z kierującym samochodem marki Mercedes.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W czwartek (25 maja) w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbył się koncert z okazji Dnia Mamy, który poza aspektem rozrywkowym miał na celu zachęcenie kobiet do badań i profilaktyki. To wspaniałe wydarzenie przygotowały Jarosławskie Amazonki na czele z przewodniczącą stowarzyszenia Martą Zadorożną i we współpracy z Jarosławskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki.