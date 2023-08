Przegląd prasy Jarosław 22.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

II Święto Smaków połączone z Dożynkami Wiejskimi odbyły się w Rączynie. W programie pokaz wińożynkowe, występ zespołu Ludowego, stoiska z tradycyjnymi produktami i potrawami to tylko niektóre punktu bogatego programu dożynek.

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem to pyszne i szybkie do zrobienia danie. Taki obiad z pewnością nasyci każdego. Śmietankowo-czosnkowy sos dodaje potrawie wyrazistego smaku. Całość zrobisz bez trudu i to na jednej patelni. Przekonaj się, jaki jest smaczny i wypróbuj prosty przepis na obiad z makaronem.