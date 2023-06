Przegląd prasy Jarosław 2.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

W czerwcu miasto Jarosław rozpoczyna rywalizację o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Włodarze miasta zachęcają do wkręcenia się w zabawę na świeżym powietrzu, potrzebny jest tylko rower, smartfon i chęci.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych Czytelników za granicą publikujemy nazwiska mieszkańców Jarosławia i nie tylko, którzy zmarli w ostatnich dniach. Klepsydry pochodzą z tablicy umieszczonej przed kościołem pw. Świętego Ducha i obejmują okres od 15 do 31 maja 2023 roku.

Barwny korowód, przekazanie dzieciom kluczy do miasta, kolorowe stragany przygotowane przez jarosławskie szkoły, warsztaty, pokazy, rzemieślnicy i rękodzieło, a przy tym moc radości i zabawy - czyli Dzień Dziecka na jarosławskim rynku. Moc atrakcji czeka również na najmłodszych w Parku Miejskim im. Monte Cassino w Jarosławiu.

Świat, ale i Polska zna przykłady psów, które zostały uznane za najwierniejsze na świecie. Te czworonogi mają swoje pomniki,a jeden z nich stał się bohaterem niezwykle wzruszającego filmu, który do dziś jest jedną z najwyżej ocenianych produkcji na świecie wśród Internatów. Przyglądamy się rasom psów, które w naturalny sposób przywiązują się do właściciela, a do tego są najmądrzejsze. Kto na szczycie listy?