Przegląd prasy Jarosław 17.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Przestępcy masowo rozsyłali wiadomości SMS informujące o konieczności uiszczenia dopłaty do paczki, przesyłki bądź też rachunku za prąd. Dzięki tym wiadomościom mogli uzyskać dostęp do kont bankowych swoich ofiar. Policjanci przeprowadzili akcje w całej Polsce, zatrzymano 21 osób.

Do groźnie wyglądajacego wypadku doszło we wtorek w Sędziszowie Małopolskim. Na ulicy Rzeszowskiej zderzyły się dwa samochody osobowe.

Prasówka 17.01 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Ile jest czasu na stawienie się w wyznaczonym miejscu w przypadku powołania do wojska? Teraz będzie na to 6 godzin. Kogo to dotyczy i obowiązuje? Wszystko zależy, co zostanie zapisane w dokumencie, który otrzymamy. To tzw. karta powołania. Czego należy się spodziewać na wypadek wojny lub ogłoszenia mobilizacji?