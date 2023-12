Przegląd prasy Jarosław 14.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Oto najtańsze domy do kupienia w Jarosławiu i okolicach, które ma w swoim katalogu serwis otodom.pl. Zobaczcie TOP 5 ofert z grudnia 2023 roku.

Świątecznemu przejedzeniu często towarzyszą problemy trawienne takie jak niestrawność, wzdęcia i zgaga. Mogą one być wywołane tylko jednorazowym zjedzeniem zbyt dużej ilości ciężkostrawnych potraw. Jednak w niektórych przypadkach mogą oznaczać groźną chorobę taką jak np. nowotwór. Po tym poznasz czy to zwykła zgaga czy objaw poważnej dolegliwości.

Prasówka 14.12 Jarosław: pozostałe wydarzenia

Największa i najbardziej ceniona organizacja konsumencka w USA – Consumer Reports, opierając się na danych ponad 330 000 pojazdów z roczników od 2000 do 2023 roku, opublikowała najnowszy ranking niezawodności. Lexus zajął w nim pierwsze miejsce z wynikiem 79 punktów na 100 możliwych, co czyni markę nie tylko najbardziej godną zaufania w klasie premium, ale i wśród wszystkich marek w zestawieniu. Na drugim miejscu sklasyfikowano Toyotę, co tylko potwierdza najwyższą jakość samochodów japońskiego producenta.