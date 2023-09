Przegląd prasy Jarosław 13.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w poniedziałek na ul. 3-go Maja w Jarosławiu. 52-letnia kobieta zasłabła za kierownicą toyoty. Mimo szybkiej interwencji świadków, policjantów oraz zespołu ratownictwa medycznego, życia kierującej nie dało się uratować.

Ciemne winogrona to owoce, które na przełomie września i października dojrzewają w wielu polskich ogrodach. To idealny surowiec na pyszny sok winogronowy. Jest nie tylko smacznym napojem czy dodatkiem do herbaty, ale też cennym produktem zdrowotnym. Po sok z ciemnych winogron szczególnie powinny sięgnąć osoby z nadciśnieniem, problemami trawiennymi, a także z osłabioną odpornością. Zobacz, dlaczego warto pić sok z winogron i wypróbuj przepis na ten pyszny i zdrowy napój, który przyda się szczególnie zimą.