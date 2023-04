Przegląd prasy Jarosław 12.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Jak przez 10 lat zmienił się Jarosław? Zobaczcie w naszej GALERII, w której umieściliśmy zdjęcia Jarosławia z 2012 roku oraz zdjęcia z 2021/2022 czy 2023 roku. W niektórych rejonach różnice są kolosalne, niekiedy miasto jest aż nie do poznania!

Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prace na DW835 do 15 maja. Decyzja dotyczy wyłącznie Kańczugi, gdzie podczas przebudowy drogi odkryte zostały podziemne korytarze.

Planowane przerwy w dostawie prądu to czasowe wyłączenia energii elektrycznej, które są zaplanowane przez operatora sieci energetycznej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub naprawczych. Zwykle przed takimi przerwami operatorzy sieci informują swoich klientów o planowanych terminach wyłączeń, co pozwala na wcześniejsze przygotowanie się do tego faktu.