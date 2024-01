Przegląd prasy Jarosław 12.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Jarosławiu

Nowy rok w zaplanowanym kalendarzu wystaw Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki rozpoczęliśmy wystawą malarstwa "Inspiracje" Aleksandry Marciniak i Eliasza Dyrowa. Wernisaż miał miejsce we czwartek (11 stycznia) w Galerii Rynek 6. Wystawa potrwa do 5 lutego 2024 r.

Błąd w rozliczeniu podatku VAT na kwotę ponad 136 tys. złotych zidentyfikował pracownik urzędu skarbowego z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej.

"Listy z piekła" to krótkometrażowy film, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, których akcja rozgrywa się w 1940 roku w Przemyślu, przy Placu Dominikańskim. Do więzienia sowieckiego NKWD trafia przemyślanka, jej pobyt tam to piekło. Zdjęcia do filmu trwały cztery miesiące, a filmowcy-pasjonaci zrealizowali je bez złotówki dofinansowania.