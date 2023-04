Przegląd prasy 30.04.2023 Jarosław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Prasówka Jarosław 30.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W sobotę 29 kwietnia po godz. 13 ruszyło koło widokowe na Placu Niepodległości w Przemyślu. Konstrukcja należy do Lunaparku Robland z Leszna. Koło ma 30 metrów wysokości. 20 gondoli pomieści jednocześnie 120 osób. Koło ma się kręcić do 15 maja. Koszt przejażdżki (3 okrążenia): 25 zł osoby dorosłe, 20 zł dzieci do 6 roku życia. Zobaczcie zdjęcia i wideo!