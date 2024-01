Przegląd prasy 24.01.2024 Jarosław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Na drodze krajowej nr 94 w Wierzbnej (powiat jarosławski) ranna została kobieta przechodząca przez przejście dla pieszych. Została odwieziona do szpitala.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających - to zarzuty jakie usłyszał 22-letni kierowca BMW. Młody mężczyzna zignorował polecenie do zatrzymania się, odjechał i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mieszkaniec gm. Pawłosiów był nietrzeźwy, posiadał przy sobie substancje zabronione, a samochód, którym kierował nie był dopuszczony do ruchu.

W ub. tygodniu Żołnierze 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzili na Cmentarzu Głównym w Przemyślu groby dzielnych Polaków, zaangażowanych 161 lat temu w walkę o odzyskanie przez Polskę wolności i możliwości samostanowienia. Z kolei w poniedziałek mogiły powstańców odwiedzili samorządowcy z Przemyśla i powiatu przemyskiego.